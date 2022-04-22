Национальная арена гимнастики в Баку – замечательный комплекс для проведения крупномасштабных международных соревнований

Национальная арена гимнастики в Баку - это замечательный комплекс для проведения крупномасштабных международных соревнований.

Об этом в пятницу сказала Trend зрительница Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку Елена Цирулеева, передает Day.Az.

"Мы живем в Лянкяране, переехали в Азербайджан семь лет назад из Казахстана. Переезд был связан с работой. На протяжении последних лет вижу, как у детей здесь вырос интерес к спорту. По крайней мере, в нашем окружении это так, дети записываются в секции по футболу, боксу, гимнастике, им это интересно. Моя дочка всегда интересовалась гимнастикой, а когда у нас в Лянкяране открылся новый спортивный комплекс, конечно, все девочки записались в секцию по гимнастике. Так как дочка занимается гимнастикой, мы специально приехали из Лянкярана в Баку, чтобы понаблюдать за выступлениями граций на Кубке мира. Думаю, для дочки эти соревнования станут большим стимулом достигать новых вершин в спорте", - сказала Елена Цирулеева.

Она отметила, что посещает Национальную арену гимнастики впервые, и в восторге от того, как здесь организованы соревнования.

"Мне нравится здесь звук, освещение и в целом организация - волонтёры работают хорошо. В Кубке мира участвуют и гимнастки из Казахстана. Считаю, они выступили достойно, мы с радостью поделились этой новостью со своими родственниками", - добавила зрительница соревнований.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки соревнуются по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.