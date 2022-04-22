В Губадлы взорвалась мина

В Губадлинскую районную прокуратуру поступило сообщение о подрыве на мине 22 апреля около 18 часов Бейбалы Насибова, 1993 года рождения, на территории района, передает Day.Az в пятницу со ссылкой на прокуратуру.

Было установлено, что Бейбала Насибов подорвался на противопехотной мине в селе Теймур Мюсканлы.

Прокуратура продолжает расследование.