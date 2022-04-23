Пограничники изъяли большое количество наркотических средств

Пограничники изъяли большое количество наркотиков.

Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе, 21 апреля около 22:00 на служебной территории пограничной заставы на территории города Астара пограничного отряда "Лянкяран" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) внимание пограничного наряда привлекли два человека, которые подъехали на территорию на автомобиле марки "Opel Astra" (99-RJ-503) и забрали в полупостройке на берегу Каспийского моря сверток. Пограничный наряд задержал их, один из них пытался оказать сопротивление.

Задержанные - жители города Баку Албабаев Рамал Исраил оглу и Бахтияров Гусейн Алихан оглу (1994 г.р.).

Водитель автомобиля, который пытался покинуть место происшествия, также был задержан, им оказался житель города Баку Ибрагимов Султан Габил оглу (1991 г.р.)

При досмотре свертка было обнаружено и изъято 7 кг 755 г наркотического средства, похожего на "марихуану".

Ведется следствие.