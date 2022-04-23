В Баку мотоцикл врезался в чайхану

В результате дорожно-транспортного происшествия в Хазарском районе Баку пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Бильгя.

Акбаров Талех Асим оглу 2003 года рождения не справился с управлением мотоциклом и врезался в окно придорожной чайханы. В результате водитель получил различные переломы. Пострадавший был госпитализирован.