https://news.day.az/society/1455829.html В Баку мотоцикл врезался в чайхану
В Баку мотоцикл врезался в чайхану
В результате дорожно-транспортного происшествия в Хазарском районе Баку пострадал один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Бильгя.
Акбаров Талех Асим оглу 2003 года рождения не справился с управлением мотоциклом и врезался в окно придорожной чайханы. В результате водитель получил различные переломы. Пострадавший был госпитализирован.
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