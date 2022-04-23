Страшное ДТП в Азербайджане

В городе Сабирабаде произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль BMW, за рулем которого находился местный житель Мирджалал Акберли (1989 г.р.), столкнулся с грузовиком КамАЗ.

М.Акберли с черепно-мозговой травмой был госпитализирован в отделение реанимации Центральной городской больницы Ширвана.

По данному факту проводится расследование.