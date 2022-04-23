https://news.day.az/society/1455839.html Страшное ДТП в Азербайджане
Страшное ДТП в Азербайджане
В городе Сабирабаде произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль BMW, за рулем которого находился местный житель Мирджалал Акберли (1989 г.р.), столкнулся с грузовиком КамАЗ.
М.Акберли с черепно-мозговой травмой был госпитализирован в отделение реанимации Центральной городской больницы Ширвана.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре