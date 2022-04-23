Отменят ли штрафы, выписанные за время пандемии?

В Азербайджане отменяется требование носить медицинскую маску в закрытом помещении. Соответствующее решение принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно решению, с 1 мая 2022 года отменяется требование использования средств индивидуальной защиты (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и др.) в условиях особого карантинного режима. Это вновь подняло вопрос об отмене государством штрафов, выписанных за время пандемии. Следует отметить, что ряд стран уже принял решение об отмене этих штрафов.

Интересно, можно ли применить такую ​​же практику в нашей стране? Есть ли у государственного бюджета возможность сделать это?

Как передает Day.Az, отвечая на эти вопросы, экономист-эксперт Натиг Джафарли сказал Gundem.az, что общая сумма штрафов в Азербайджане невелика, и отмена этих штрафов почти не ударит по бюджету: "Некоторые люди сталкиваются с определенными проблемами, потому что они не могут оплатить штрафы, и даже когда они обращаются в государственные учреждения, они сталкиваются с проблемами, потому что их оштрафовали. Я считаю, что этот вопрос должен быть решен раз и навсегда. Например, гражданам может быть предоставлена амнистия в связи с пандемийными штрафами. Эти амнистии применялись в некоторых странах.

В настоящее время бюджет страны не имеет серьезных проблем, а недостатки в формировании бюджета при текущих ценах на нефть отсутствуют. Даже таможенные и налоговые органы говорят, что ежемесячно собирают больше налогов, чем ожидалось. Другими словами, отмена штрафов за пандемию не окажет отрицательного влияния на бюджет, но может стать очень позитивной новостью для граждан".

По словам члена парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугара Байрамова, в нашей стране уже значительно смягчены правила карантина.

Он отметил, что отмена многих ограничений будет реализована с мая: "У нас есть предложения по дальнейшему смягчению правил карантина и снятию существующих ограничений. Думаю, что после полной отмены этих ограничений, а также после окончания пандемии можно будет говорить о рассмотрении штрафов, списании штрафов для уязвимых категорий граждан. Однако во всех случаях решение будет приниматься Кабинетом министров. Потому что Кабмин является органом, ответственным за этот процесс. Однако, принимая во внимание социальную сторону вопроса, было бы целесообразно обсудить отмену штрафов после окончания пандемии и принятия Кабинетом министров решений в этом направлении".