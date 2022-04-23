На Каспии произошло землетрясение
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В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Подземные толчки зафиксированы 23 апреля в 11:37 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3,5.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 километров.