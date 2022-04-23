https://news.day.az/society/1455910.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Подземные толчки зафиксированы 23 апреля в 11:37 по местному времени.
Магнитуда землетрясения составила 3,5.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 километров.
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