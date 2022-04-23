Какой будет погода в воскресенье?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный южный ветер, сообщили в субботу Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-13, днем - 15-20, в Баку ночью - 11-13, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра во второй половине дня в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 24-29, в горах ночью - 0-5, днем - 12-17 градусов тепла.