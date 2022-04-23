На этой дороге в Азербайджане ограничат движение транспорта

В связи с установкой надземного пешеходного перехода на 14-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах 24 апреля, с 05:00 до 06:00, на указанном участке трассы частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

"Призываем водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными на участке дороги в указанное время, соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.