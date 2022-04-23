В Баку грабитель протащил жертву за машиной

В Баку задержан грабитель.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в 24-е отделение полиции Низаминского РУП поступила информация о том, что 22 апреля на проспекте Г.Гараева мужчина отнял мобильный телефон у жителя столицы О.Гасанова. Пытаясь скрыться с места преступления на автомобиле Hyundai, грабитель протащил цеплявшегося за машину пострадавшего.

Оперативники выявили и задержали подозреваемого в преступлении жителя Баку Эльмира Мехдиева.

По данному факту в РУП ведется расследование.