https://news.day.az/society/1455931.html В Баку грабитель протащил жертву за машиной
В Баку грабитель протащил жертву за машиной
В Баку задержан грабитель.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в 24-е отделение полиции Низаминского РУП поступила информация о том, что 22 апреля на проспекте Г.Гараева мужчина отнял мобильный телефон у жителя столицы О.Гасанова. Пытаясь скрыться с места преступления на автомобиле Hyundai, грабитель протащил цеплявшегося за машину пострадавшего.
Оперативники выявили и задержали подозреваемого в преступлении жителя Баку Эльмира Мехдиева.
По данному факту в РУП ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре