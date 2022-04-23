В бакинском метро произошла неисправность поезда.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, инцидент произошел на станции метро "28 Мая".

"Возникла техническая неисправность поезда, состав был остановлен на станции "28 Мая", пассажиры высажены. Для граждан на линию был доставлен дополнительный состав".

Поезд, в котором была обнаружена неисправность, следовал по линии бакинского метро "Ази Асланов - Ичеришехер". В результате инцидента в графике движения поездов произошла задержка примерно на 12 минут. В настоящий момент проблема устранена и движение поездов возобновлено", - добавил Б.Мамедов.