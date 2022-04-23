В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся IX классов

23 апреля в Гарадагском, Ясамальском районах Баку, Агдашском, Агсуинском, Бейлаганском, Джалилабадском (I часть), Гаджигабульском, Геранбойском, Гобустанском, Товузском, Хачмазском (I часть) районах, в городах Нафталан, Ширван и Сумгайыт (II часть) прошли выпускные экзамены по уровню общего (9 классов) среднего образования. Об этом сообщили Day.Az в Государственной экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

По данным ГЭЦ, в этих целях в указанных городах и районах было выделено 96 экзаменационных зданий и 1 611 залов.

В экзаменах предусматривалось участие 21 337 человек.

С сегодняшнего дня в ГЭЦ начнется обработка протоколов экзаменов и ответных листов.

Итоги экзаменов должны быть объявлены в течение трех недель, так как проверка письменных ответов требует времени, говорится в сообщении ГЭЦ.