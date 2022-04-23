Обнародованы результаты экзаменов, проведенных 3 апреля 2022 года Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ. 3 апреля были проведены следующие экзамены:

1. Первый этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет, вступительный экзамен в высшие учебные заведения по V группе специальностей и колледжи на базе 11-летнего образования;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года обучения, желающих участвовать в итоговом экзамене по языку, отличному от того, который они сдавали на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, который они сдавали на выпускном экзамене;

4. Выпускной экзамен для учащихся 11-х классов текущего года, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускном экзамене в марте, и обратились в ГЭЦ;

5. Выпускной экзамен для желающих участвовать в итоговой аттестации за XI класс в порядке экстерна;

6. Выпускной экзамен для выпускников 11-х классов прошлых лет, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускном экзамене и обратились в ГЭЦ.

Абитуриенты 1-3 категорий могут узнать результаты экзамена по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2022/netbak1/.

Абитуриенты 4-6 категорий могут узнать результаты экзамена по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/.