Кубок мира по художественной гимнастике в Баку - это большой и красивый спортивный праздник

Кубок мира FIG по художественной гимнастике в Баку - это большой и красивый спортивный праздник. Об этом сказала Trend зрительница соревнований, тренер по художественной гимнастике из Шамкира Лейла Лютвинова, передает Day.Az.

"Около трех лет назад в спортивном комплексе города Шамкир открылась секция по художественной гимнастике. Дети занимаются с огромным воодушевлением, приезжают к нам из Товуза и Газаха. Совсем недавно в Гёйгеле прошла встреча с членами сборной Азербайджана по художественной гимнастике, которую посетили воспитанницы нашей секции. Им эта встреча подарила много положительных эмоций, радости и, несомненно, оставила самые лучшее воспоминания", - сказала Лютвинова.

По словам тренера, также ее воспитанницы получают огромные впечатления, воочию наблюдая за соревнованиями Кубка мира в Баку.

"Для моих воспитанниц - огромный стимул воочию видеть выступления именитых спортсменок. Мы рады, что представители стольких стран приехали в Азербайджан и демонстрируют здесь свой талант, спортивное мастерство. Очень сильно болеем за наших гимнасток, специально приготовили плакат, чтобы поддержать их и воодушевить на спортивные достижения", - добавила она.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки соревнуются по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.