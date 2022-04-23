Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 19 случаев заражения коронавирусом, вылечились 13 человек, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 476 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 634 человека вылечились, 9 707 - скончались, число активных больных составляет - 135.

За последние сутки в стране проведены 3 403 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 792 132.