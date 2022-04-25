https://news.day.az/society/1456293.html Поножовщина возле станции метро «Мемар Аджеми»
Поножовщина возле станции метро «Мемар Аджеми»
В Насиминском районе Баку произошла поножовщина.
Инцидент зафиксирован возле станции метро "Мемар Аджеми", передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Так, Халилов Хазри Ильгар оглу 2002 года рождения получил ножевые ранения во время драки с неизвестным лицом.
Пострадавший был госпитализирован.
По данному факту сотрудниками 19-го отдела Насиминского РУП ведется расследование.
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