Вниманию поступающих в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием в резидентуру на 2022/2023 учебный год.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Отмечено, что прием заявок на участие в вступительных экзаменах в резидентуру проводится посредством интернета.

Для участия в 1-й попытке I этапа (оценка знаний по базовым предметам) приема в резидентуру кандидат должен подать заявку на сайте ГЭЦ с 25 апреля по 5 мая 2022 года, для участия во 2-й попытке I этапа - с 1 по 5 июня 2022 года.