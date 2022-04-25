В Агсу задержаны подозреваемые в кражах из магазинов

В отдел полиции Агсуинского района обратились владельцы двух магазинов, расположенных в селах Гаджисамедли и Мурадлы, в связи с кражами табачных изделий, алкоголя, женской одежды и продуктов питания на общую сумму 3 000 манатов, совершенными неизвестными лицами.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате неотложных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении краж были задержаны: жители Агсуинского района, ранее судимый Сархан Гусейнов, города Шеки Ниджат Гулиев и Эльвин Дурсуналиев, Балакенского района Тофиг Гаджиев и города Агдаша Ровшан Гасымов.

На допросе они сознались в содеянном и заявили, что продали украденное, а выручку поделили между собой.

В ходе следствия было установлено, что задержанные также совершили кражу из магазина, расположенного в Агдашском районе.

По данным фактам в Агсуинском РОП возбуждено уголовное дело, не исключено, что члены преступной группы совершали аналогичные преступления и в других районах. Расследование в отношении задержанных продолжается.