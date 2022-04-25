В Шабране пропал 16-летний подросток.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Губинская региональная группа пресс-службы МВД.

Отмечается, что житель района Самурай Гасымов (2006 г.р.), 15 апреля вышел из дома и не вернулся.

Пропавший ростом 160 сантиметров, среднего телосложения. Выходя из дома, он был одет в черную куртку, черные брюки и черные туфли.

"Лиц, кто видел Самурая Гасымова или располагает какой-либо информацией о нем, просьба позвонить по телефонам "102 Call-центр" Службы МВД или (055) 650-20-44", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.