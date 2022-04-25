В Азербайджане в отношении сотрудника суда возбуждено уголовное дело

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту подстрекательства сотрудником Зардабского районного суда к даче взятки и присвоения у гражданина крупной суммы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

У следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Эльчин Самедов, работавший старшим консультантом в указанном суде, представился лицом, который якобы имеет тесные связи с судьей, уполномоченным принимать решения по гражданскому делу обратившегося к нему гражданина, и, злоупотребив доверием последнего, дал ему ложное обещание оказать содействие в решении дела. В мае 2021 года он потребовал у гражданина 5 000 манатов, которые и получил в своем служебном кабинете.

На основании собранных по делу доказательств Э.Самедову были предъявлены обвинения по статьям 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и 32.4,312.1 (подстрекательство к даче взятки) УК АР. Дело направлено в суд на рассмотрение.

В ходе следствия было обеспечено возмещение материального ущерба.