Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 26 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 12-15° тепла, днем - 19-24° тепла, в Баку ночью 13-15° тепла, днем - 21-23° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-60%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но днем местами возможны грозы, дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем - 24-29° тепла, в горах ночью - 0-5° тепла, днем - 12-17° тепла.