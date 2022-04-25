Каковы расходы Фонда YAŞAT на лечение азербайджанских ветеранов в Турции?

С февраля 2021 года Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию 167 ветеранов Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в фонде, 132 из них выздоровели и вернулись на родину, лечение 35 продолжается под контролем Фонда YAŞAT.

В общей сложности на лечение ветеранов Отечественной войны Азербайджана в Турции из бюджета Фонда YAŞAT было израсходовано более 12 миллионов манатов.

На лечение в настоящее время 35 азербайджанских ветеранов в Турции из бюджета фонда израсходовано более шести миллионов манатов, говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что ветераны Отечественной войны Азербайджана отправляются на лечение в Турцию на основании соответствующего заключения специалистов. Ветераны отправляются в Турцию, если нет возможности провести ту или иную операцию или лечение в Азербайджане.

​Отметим, что Фонд YAŞAT оплачивает все финансовые расходы по лечению ветеранов.