Каковы расходы Фонда YAŞAT на лечение азербайджанских ветеранов в Турции?
С февраля 2021 года Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию 167 ветеранов Отечественной войны Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в фонде, 132 из них выздоровели и вернулись на родину, лечение 35 продолжается под контролем Фонда YAŞAT.
В общей сложности на лечение ветеранов Отечественной войны Азербайджана в Турции из бюджета Фонда YAŞAT было израсходовано более 12 миллионов манатов.
На лечение в настоящее время 35 азербайджанских ветеранов в Турции из бюджета фонда израсходовано более шести миллионов манатов, говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что ветераны Отечественной войны Азербайджана отправляются на лечение в Турцию на основании соответствующего заключения специалистов. Ветераны отправляются в Турцию, если нет возможности провести ту или иную операцию или лечение в Азербайджане.
Отметим, что Фонд YAŞAT оплачивает все финансовые расходы по лечению ветеранов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре