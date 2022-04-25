В Баку открывается новый автобусный маршрут

Бакинское транспортное агентство (БТА), входящее в подчинение главы Исполнительной власти Баку, открыло новый внутригородской автобусный маршрут №9.

Как сообщили Day.Az в БТА, новый маршрут будет запущен с 26 апреля, будет перевозить пассажиров от жилого комплекса "Ясамал" (MİDA) через жилой комплекс "Kristal Abşeron", станции метро "Иншаатчылар" и "20 Января" до станции метро "Нариман Нариманов".

Маршрут открыт по многочисленным обращениям граждан, перевозка пассажиров по нему будет осуществляться современными и комфортными вместительными автобусами ООО "Faiqoğlu". Плата за проезд составляет 0.30 azn, будет осуществляться в безналичной форме - посредством платежной карты "BakıKart".

Открытие нового маршрута позволит значительно удовлетворить потребности в общественном транспорте более 10 тысяч человек, проживающих в социальном комплексе и в его окрестностях.