В Азербайджане похолодает
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Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала ожидаемые погодные условия.

Как сообщили Day.Az в Службе, будет преимущественно без осадков, но 26-27-28 апреля, начиная с полудня, в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные ливни.

Отмечается, что возможны грозы и град.