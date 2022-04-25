https://news.day.az/society/1456441.html В Азербайджане похолодает - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане похолодает - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала ожидаемые погодные условия.
Как сообщили Day.Az в Службе, будет преимущественно без осадков, но 26-27-28 апреля, начиная с полудня, в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные ливни.
Отмечается, что возможны грозы и град.
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