https://news.day.az/society/1456442.html В Физули автомобиль врезался в грузовик, есть погибший
В Физули автомобиль врезался в грузовик, есть погибший
В Физули произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 24 апреля около 22:00 в селе Беюк Бахманлы Физулинского района автомобиль Hyundai, которым управлял Эльшад Кямилзаде, врезался в автомобиль марки МАЗ, за рулем которого находился Г.Джафаров. В результате Э.Кямилзаде скончался на месте, а его пассажир был госпитализирован.
По факту ведется расследование.
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