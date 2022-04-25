В Физули произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 24 апреля около 22:00 в селе Беюк Бахманлы Физулинского района автомобиль Hyundai, которым управлял Эльшад Кямилзаде, врезался в автомобиль марки МАЗ, за рулем которого находился Г.Джафаров. В результате Э.Кямилзаде скончался на месте, а его пассажир был госпитализирован.

По факту ведется расследование.