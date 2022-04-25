https://news.day.az/society/1456458.html Выявлены ли в Азербайджане случаи заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Выявлены ли в Азербайджане случаи заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане не выявлено случаев заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения.
Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями.
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