Выявлены ли в Азербайджане случаи заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения?

В Азербайджане не выявлено случаев заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.