В Гяндже задержан автохулиган

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела Управления Государственной дорожной полиции ГУП Гянджи, на территории города был задержан водитель автомобиля "Нива", грубо нарушивший ПДД.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

При осмотре салона транспортного средства были выявлены запрещенные законом устройство для передачи полифонических звуковых сигналов и тонировка боковых стекол.

Протоколы, составленные в отношении водителя Шамиля Кесеменли, были направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.