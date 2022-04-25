https://news.day.az/society/1456462.html В Гяндже задержан автохулиган - ФОТО
В Гяндже задержан автохулиган - ФОТО
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела Управления Государственной дорожной полиции ГУП Гянджи, на территории города был задержан водитель автомобиля "Нива", грубо нарушивший ПДД.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
При осмотре салона транспортного средства были выявлены запрещенные законом устройство для передачи полифонических звуковых сигналов и тонировка боковых стекол.
Протоколы, составленные в отношении водителя Шамиля Кесеменли, были направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
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