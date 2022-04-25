Региональный директор ВОЗ посетит Азербайджан

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита Ханс Клюге примет участие в мероприятиях, посвященных Европейской неделе иммунизации.

Также он ознакомится с демонстрационным проектом по первичной медицинской помощи в Шамахинском районе.