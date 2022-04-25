https://news.day.az/society/1456481.html Региональный директор ВОЗ посетит Азербайджан
Региональный директор ВОЗ посетит Азербайджан
Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге посетит Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита Ханс Клюге примет участие в мероприятиях, посвященных Европейской неделе иммунизации.
Также он ознакомится с демонстрационным проектом по первичной медицинской помощи в Шамахинском районе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре