В Баку мошенник представляется сотрудником "Азерсу"

На территории Низаминского района Баку неизвестный представляется сотрудником ОАО "Азерсу" и требует деньги за установку и замену счетчиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ОАО, личность мужчины пока не установлена.

Сотрудникам детского сада, расположенного на улице Р.Русатмова, 50А, он предложил установить счетчик за 80 манатов, после чего руководство образовательного учреждения обратилось в Управление водоканала Низаминского района.

Сотрудники управления побывали на объекте, где произошел инцидент. Подозрительный мужчина попал на камеры видеонаблюдения.

Жители расположенных неподалеку домов заявили, что с подобным случаем они сталкивались и ранее.

В связи с данным нарушением будет направлено обращение в правоохранительные органы.

ОАО "Азерсу" призывает потребителей требовать от сотрудников удостоверения и ни в коем случае не расплачиваться с ними на месте, а при выявлении незаконных действий незамедлительно сообщать в Call-центр 955. Абонентам рекомендуется погашать задолженность через интернет (azersu.az, e-su.az и другие), в банках, почтовых отделениях, а также посредством платежных терминалов.