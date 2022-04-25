В некоторых районах Азербайджана не будет газа

С целью выполнения на новой автодороге Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией строительно-монтажных работ на магистральном газопроводе "Моздок-Газымамед", принадлежащем Управлению "Экспорт газа" SOCAR, и присоединения реконструированного участка трубопровода к существующему магистральному газопроводу, 26-29 апреля 2022 года, в течение 4 дней будет прекращена подача газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", во время проведения ремонтных работ в газоснабжении 65 сел Губинского района, включая город Хачмаз, возникнут перебои. В зависимости от хода работ, 29.04.2022 года в Гусарском районе будет полностью ограничено газоснабжение, а в Хачмазском районе - в двух поселках и 45 селах.