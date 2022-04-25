https://news.day.az/society/1456494.html В Шуше расцвел харыбюльбюль - ФОТО
В Шуше расцвел харыбюльбюль - ФОТО
В Шуше расцвел харыбюльбюль (Xarıbülbül).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие фотографии опубликованы на странице Управления государственного заповедника города Шуша в Facebook.
"Расцвел харыбюльбюль, считающийся символом дорогой Шуши", - говорится в публикации.
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