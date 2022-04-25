В Шуше расцвел харыбюльбюль
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В Шуше расцвел харыбюльбюль (Xarıbülbül).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие фотографии опубликованы на странице Управления государственного заповедника города Шуша в Facebook.

"Расцвел харыбюльбюль, считающийся символом дорогой Шуши", - говорится в публикации.