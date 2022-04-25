Предотвращена контрабанда психотропных веществ из Грузии в Азербайджан

На таможенном посту "Красный мост" Западного территориального главного таможенного управления ГТК таможенники задержали транспортное средство марки Volvo, прибывшее из Грузии. Водитель автомобиля был допрошен.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета, во время допроса гражданин сообщил, что в транспортном средстве не имеется спрятанных и незадекларированных предметов.

Во время таможенного досмотра в салоне транспортного средства, в кошельке водителя и на переднем сидении было обнаружено пять свертков с психотропным веществом - метамфетамином.

По заключению центра судмедэкспертизы Министерства юстиции, вес обнаруженного метамфетамина составил 6,708 г.

Следует отметить, что метамфетамин включен в "Перечень I психотропных веществ, запрещенных к обороту на территории Азербайджанской Республики".

По данному факту ведется расследование.