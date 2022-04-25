Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 8 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1, вторую дозу получил 1 человек, "бустерную" дозу - 4 человека. Число вакцинированных "бустерной дозой" после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 2.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13627 596, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5337 604, вторую дозу получили 4 838 457, бустерную дозу - 3 212 964 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировался 238 571 человек.