https://news.day.az/society/1456518.html В Азербайджане не выявлено случаев смерти от коронавируса - ФОТО
В Азербайджане не выявлено случаев смерти от коронавируса - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, 4 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
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