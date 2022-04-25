В Азербайджане не выявлено случаев смерти от коронавируса

В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, 4 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.