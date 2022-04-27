Азербайджан на пути к окончательной победе над COVID-19

На днях Кабинет Министров Азербайджана принял решение об очередном послаблении в рамках особого карантинного режима, согласно которому с первого мая в стране отменяется масочный режим в стране, введенный из-за пандемии коронавируса. Кроме того, как отмечено в решении, использование медицинских масок на территории международного аэропорта и учебных заведениях будет не обязательным, а только рекомендуется.

С начала пандемии и до настоящего времени жителям необходимо было в обязательном порядке носить маски в помещениях, в общественном транспорте и местах, в том числе в магазинах, кафе, ресторанах или школах. Однако, благодаря тому, что граждане ответственно отнеслись к вакцинации и требованиям карантина, своевременные меры введенные государством дали положительный результат. Не раз со дня появления вакцин, врачи, эксперты по медицине говорили, что высокие темпы вакцинации непременно приведут к смягчению ограничений. Как видим, так оно и случилось.

Несмотря на то, что коронавирус обладает способностью быстро распространяться, в обществе, можно сказать, что уже образовался коллективный иммунитет. Сегодня, не смотря на то, что в мире коронавирус пока не пошел на спад, и количество зараженных в разных странах растет с каждым днем, в Азербайджане наблюдаются минимальные показатели по распространению вируса.

Предпринятые государством меры, проводимая вакцинация и выработанный иммунитет среди населения привели к тому, что Азербайджан потенциально может стать одной из стран, которые первыми победят пандемию.

Азербайджан является одной из образцовых стран в борьбе с COVID-19, которая способствует этому процессу на национальном, региональном и глобальном уровнях. Высшее политическое руководство Азербайджана с первого дня пандемии демонстрирует гибкую политику в предотвращении распространения вируса, а также в процессе получения вакцин. Охрана здоровья населения является составной частью государственной политики. Изначально велись переговоры с производителями вакцин. Эти переговоры показали, что определенные силы используют международные отношения в своих интересах в процессе вакцинации. Президент Ильхам Алиев занял в этом отношении твердую, принципиальную позицию. На сегодняшний день благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева наша страна имеет достаточное количество вакцин. Наша страна завоевала большую симпатию на международном уровне и считается образцом в плане противодействия коронавирусу. Мы видим это в заявлениях мирового сообщества. Стоит отметить, что успешную антиковидную политику Азербайджана высоко оценила и ВОЗ.

Но это не значит, что мы должны полностью прекратить использование масок. Снятие этого запрета не должно успокаивать людей, наоборот, мы должны быть осторожны всегда и везде. Мы должны взять на себя ответственность за здоровье себя и окружающих нас людей.

Но не будем забывать, что в настоящее время действует требование использования медицинских масок и мы должны соблюдать существующие правила так как пандемия продолжается и угроза заражения сохраняется. Риск образование и распространение новых опасных штаммов остается в силе. В ряде стран, например Европы, все еще наблюдается рост числа заражений и смертей. Поэтому необходимо все еще оставаться бдительными. Нельзя дать вирусу возможность вновь распространиться. Поэтому использовани защитных масок в общественных местах все еще остается актуальным. Только благодаря всеобщей ответственности, которую мы показали за эти два года, можно будет закрепить достигнутые положительные результаты в борьбе с коронавирусом и полностью вернуться к нормальной жизни.

Махир Будагов