Умайра Тагиева о количестве пыли в воздухе

В течение ближайших двух дней количество пыли в воздухе может превышать норму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала начальник Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, сегодня, начиная с полудня, с восточными и юго-восточными ветрами на территорию Азербайджана проникли пылевые массы из Центральной Азии.

"Согласно данным, полученным с автоматических станций, в настоящее время концентрация частиц пыли в воздухе в Низаминском, Хатаинском и Сабаильском районах столицы до двух раз превышает норму", - отметила Тагиева.