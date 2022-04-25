В Баку водитель легковушки избил водителя мопеда

В Баку водитель легкового автомобиля применил силу к водителю мопеда за то, что тот не уступил дорогу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с инцидентом в социальных сетях были распространены видеозаписи.

Инспектор пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), майор полиции Анар Гафаров сообщил, что в связи с распространенными кадрами начато расследование.

О результатах расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация.