Массовое отравление спортсменов в Азербайджане

В прокуратуру Гёйгёльского района поступила информация о том, что 25 апреля около 12 часов в ЦРБ с диагнозом "пищевое отравление" обратились 15 человек.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Гёйгёльского района, было установлено, что 15 молодых спортсменов из различных регионов принимали участие в учебно-тренировочном сборе, организованном в Олимпийском спортивном комплексе Гёйгёльского района для подготовки к чемпионату Азербайджана по дзюдо. В этот день они обратились в больницу с симптомами тошноты, озноба и рвоты, и после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.

Для определения причины отравления взяты соответствующие анализы, они направлены на лабораторное исследование.

По факту в прокуратуре района проводится расследование.