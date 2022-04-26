Массовое отравление спортсменов в Азербайджане
В прокуратуру Гёйгёльского района поступила информация о том, что 25 апреля около 12 часов в ЦРБ с диагнозом "пищевое отравление" обратились 15 человек.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре Гёйгёльского района, было установлено, что 15 молодых спортсменов из различных регионов принимали участие в учебно-тренировочном сборе, организованном в Олимпийском спортивном комплексе Гёйгёльского района для подготовки к чемпионату Азербайджана по дзюдо. В этот день они обратились в больницу с симптомами тошноты, озноба и рвоты, и после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.
Для определения причины отравления взяты соответствующие анализы, они направлены на лабораторное исследование.
По факту в прокуратуре района проводится расследование.
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