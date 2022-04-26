https://news.day.az/society/1456653.html В Джалилабаде построят новую школу
В Джалилабаде построят новую школу
В Министерстве образования Азербайджана прокомментировали информацию об уроках на дому, которые проводила для группы учащихся учительница средней школы села Мусалы Джалилабадского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в министерстве сообщили, что в Государственной инвестиционной программе Азербайджана на 2022 год предусмотрена подготовка проектно-сметных документов для данной школы.
Отметим, что в настоящее время учащиеся 5-11-х классов этой школы ходят в школу в соседнее село Зехметабад. Здание школы было построено в 1969 году, и до настоящего времени в нем ремонт не проводился.
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