В Джалилабаде построят новую школу

В Министерстве образования Азербайджана прокомментировали информацию об уроках на дому, которые проводила для группы учащихся учительница средней школы села Мусалы Джалилабадского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в министерстве сообщили, что в Государственной инвестиционной программе Азербайджана на 2022 год предусмотрена подготовка проектно-сметных документов для данной школы.

Отметим, что в настоящее время учащиеся 5-11-х классов этой школы ходят в школу в соседнее село Зехметабад. Здание школы было построено в 1969 году, и до настоящего времени в нем ремонт не проводился.