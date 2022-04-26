На реке Зарыслы предлагается построить водохранилище "Зефер"

На реке Зарыслы предложено построить водохранилище "Зефер".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на мероприятии, проведенном в Институте географии НАНА, сказал доктор технических наук, ученый-гидролог Ахмед Мамедов.

По его словам, водохранилище, в основном, будет служить развитию туризма: "Объем водохранилища составит 10 миллионов кубометров. Водохранилище будет заполняться один раз для использования исключительно в целях туризма", - сказал ученый.

По словам гидролога, строительство водохранилища на реке Зарыслы, которое будет обеспечивать водой Шушу, будет завершено до конца мая: "Рядом с водохранилищем будет построен мост. Водохранилище будет объемом в 7 миллионов кубометров. В дальнейшем все села города Шуша будут обеспечены водой, в перспективе это будет осуществлено до 2040 года".