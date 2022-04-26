В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что 25 апреля около 15:00 в Шамкире автомобиль марки ВАЗ-20174, которым управлял житель Гедабека А.Гасанов, насмерть сбил переходившего дорогу Амираслана Алиева.

В результате происшествия пешеход скончался на месте.

По данному факту в Шамкирском районном отделении полиции ведется расследование.