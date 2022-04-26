https://news.day.az/society/1456687.html В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода
В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода
В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что 25 апреля около 15:00 в Шамкире автомобиль марки ВАЗ-20174, которым управлял житель Гедабека А.Гасанов, насмерть сбил переходившего дорогу Амираслана Алиева.
В результате происшествия пешеход скончался на месте.
По данному факту в Шамкирском районном отделении полиции ведется расследование.
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