Пьяный мужчина обратился к полиции с необычной просьбой

Житель Гянджи С.Мамедов обратился в службу 102 МВД и сообщил, что угнали принадлежащий ему автомобиль ГАЗ-31.

Как передает Day.Az, в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено местонахождение транспортного средства.

В ходе расследования также выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего забыл место, где припарковал свою машину.