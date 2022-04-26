https://news.day.az/society/1456688.html Пьяный мужчина обратился к полиции с необычной просьбой
Пьяный мужчина обратился к полиции с необычной просьбой
Житель Гянджи С.Мамедов обратился в службу 102 МВД и сообщил, что угнали принадлежащий ему автомобиль ГАЗ-31.
Как передает Day.Az, в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено местонахождение транспортного средства.
В ходе расследования также выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего забыл место, где припарковал свою машину.
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