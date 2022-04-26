В Баку выявлены более 800 объектов, использующих баллоны со сжиженным газом

В соответствии с соответствующим распоряжением Кабинета министров Азербайджанской Республики на объектах сферы услуг и торговли с массовым пребыванием населения продолжаются усиленные контрольно-проверочные мероприятия с целью определения рисков чрезвычайных ситуаций, аварий, выявления и устранения недостатков.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, Государственной службой пожарного надзора МЧС совместно с представителями Министерства энергетики, районных (городских) органов исполнительной власти, производственного объединения "Азеригаз" ГНФАР и открытого акционерного общества "Азеришыг" проводятся рейды на объектах торговли и сферы услуг, на месте устраняются выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

Отмечается, что за прошедшие дни на 211 из 1870 объектов, где проводились рейды по городу Баку, выявлены случаи незаконного подключения к газовому хозяйству, на 807 объектах выявлены случаи использования баллонов со сжиженным газом.

Отмечено, что сотрудники ПО "Азеригаз" устранили случаи подключения к газовой линии, демонтировали и изъяли газовые счетчики: "Также газовые баллоны при участии представителей объектов были вывезены, и у ответственных лиц были взяты подписки об их неиспользовании".