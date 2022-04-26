В Азербайджане эти лица будут проходить обязательное наркологическое обследование

В Азербайджане будут проходить обязательное наркологическое обследование граждане, добровольно поступившие на сверхсрочную действительную военную службу, а также кадровые офицеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусматривает законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "О наркологической службе и контроле", "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О воинской обязанности и военной службе" и "Устав Внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", который обсуждался в третьем чтении 26 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

На заседании отмечалось, что законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "О наркологической службе и контроле", "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О воинской обязанности и военной службе" и "Устав Внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", утвержденный законом №887 от 23 сентября 1994 года, разработан с целью раннего выявления и профилактики наркомании.

В законопроекте определены правовые основы прохождения обязательного наркологического обследования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, находящимися на действительной военной службе, гражданами, добровольно поступившими на сверхсрочную действительную военную службу, и кадровыми офицерами.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.