В Баку пройдет церемония награждения Best of City

Стартовал проект Best of City, который реализуется Caspian Events Group для выявления лучших в различных сферах бизнеса и общественной жизни, культуры и науки, индустрии красоты и медицины, телевидения и СМИ, передает Day.Az.

Лучшие будут выбраны посредством соцсетей, мониторинга СМИ и мнения экспертов. Авторы проекта - Турал Алекберов и Ильмирза Агабеков. Церемония награждения запланирована на 17 мая.

Caspian Events Group на протяжении пяти лет реализовал такие проекты как Trend of the Year, Global Star Awards, Gənclik Ödülləri, Yılın Starları Ödülleri.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az.