https://news.day.az/society/1456752.html Задержан владелец Lexus, избивший мотоциклиста
Задержан владелец Lexus, избивший мотоциклиста
Задержан владелец Lexus Султан Дадашов, избивший вчера в Баку мотоциклиста.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в его отношении составлен административный протокол и направлен в Ясамальский районный суд для рассмотрения.
В течение дня суд вынесет решение в отношении С.Дадашова.
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