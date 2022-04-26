Задержан владелец Lexus, избивший мотоциклиста

Задержан владелец Lexus Султан Дадашов, избивший вчера в Баку мотоциклиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в его отношении составлен административный протокол и направлен в Ясамальский районный суд для рассмотрения.

В течение дня суд вынесет решение в отношении С.Дадашова.