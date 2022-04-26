Ротавирус быстро распространяется среди детей

В последние дни увеличилось количество обращений в связи с распространением вируса среди детей. У подавляющего большинства госпитализированных детей наблюдаются рвота, диарея и озноб.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Клинического медицинского центра.

Было отмечено, что эти заболевания, распространяющиеся среди детей, носят сезонный характер, и их симптомы относятся к ротавирусу.

По словам педиатра - инфекциониста клинической детской больницы № 2 Рены Гусейновой, ротавирус ежегодно наблюдается как сезонное заболевание, и в настоящее время быстро распространяется:

"Симптомами являются высокая температура, рвота, в некоторых случаях диарея. Посещение больных детей детсадов, школ является основной причиной распространения вируса. Здоровые дети также заражаются вирусом в результате контакта с больными детьми. Из-за потери жидкости состояние детей может быстро ухудшиться. В таких случаях необходимо немедленно обратиться к врачу".