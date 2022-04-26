ВОЗ поблагодарила руководство Азербайджана

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сказал во вторник министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, находящимся с визитом в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав, во встрече также приняли участие руководители учреждений здравоохранения Азербайджана.

Министр отметил, что Азербайджан тесно сотрудничает с ВОЗ с 1992 года, и это взаимодействие развивается по восходящей.

"За последние 30 лет проделана значительная работа в контексте взаимного сотрудничества, реализованы успешные проекты на национальном, региональном и глобальном уровнях. В самом начале этого сотрудничества сфера здравоохранения нашего государства, которое вновь обрело независимость, столкнулась с определенными трудностями. В результате особой заботы и дальновидной политики руководства Азербайджана эти трудности в сфере здравоохранения были поэтапно устранены. Одним из надежных партнеров, который помог нам в этой работе, была Всемирная организация здравоохранения", - сказал Мусаев.

Министр также отметил проделанную в Азербайджане работу по борьбе с коронавирусом, помощь и инициативы, выдвинутые нашей страной на международной арене.

"Работа, проделанная Азербайджаном в борьбе с пандемией, и достигнутые им успехи были высоко оценены генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебреисусом", - сказал Мусаев.

Он также подчеркнул активную работу представительства ВОЗ в Азербайджане в направлении совершенствования и модернизации национального здравоохранения.

Выразив признательность за теплый прием, Клюге отметил важность организации первичной медико-санитарной помощи для достижения глобальных целей в области здравоохранения.

Он также поблагодарил руководство Азербайджана за такой гуманный шаг, как отправка вакцин от коронавируса в другие страны.

Выразив поддержку реформам, проводимым в азербайджанской системе здравоохранения, Клюге отметил, что ВОЗ готова оказать поддержку развитию цифрового здравоохранения в Азербайджане.