Определяются новые требования к строительной деятельности на территории города Шуша

Определяются новые требования к строительной, архитектурной и градостроительной деятельности на территории города Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана предложено изменение в закон "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша".

Согласно изменению, в случае обнаружения археологического памятника при проведении строительных, реставрационных, ремонтных, очистных, озеленительных, хозяйственных или любых других работ на территории города Шуша эти работы должны быть немедленно приостановлены с информированием Государственного заповедника города Шуша. В этом случае решение о продолжении работ будет приниматься Государственным заповедником города Шуша.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.