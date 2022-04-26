В Азербайджане граждане смогут выбирать вид пенсии

В Азербайджане пенсионерам будет предоставлено право выбора, какой вид пенсии они будут получать.

Как передает Day.Az, это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях", который обсуждался 26 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Действующее законодательство в настоящее время не предусматривает права выбора вида пенсии.

В соответствии с законопроектом, граждане получат возможность выбора пенсии по инвалидности или по возрасту.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.