https://news.day.az/society/1456833.html В Азербайджане граждане смогут выбирать вид пенсии
В Азербайджане граждане смогут выбирать вид пенсии
В Азербайджане пенсионерам будет предоставлено право выбора, какой вид пенсии они будут получать.
Как передает Day.Az, это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях", который обсуждался 26 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Действующее законодательство в настоящее время не предусматривает права выбора вида пенсии.
В соответствии с законопроектом, граждане получат возможность выбора пенсии по инвалидности или по возрасту.
После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
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